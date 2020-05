Virus, solidarietà senza confini: agenti e detenuti donano beni alimentari alla Caritas

Agenti e detenuti uniti nella solidarietà: donati alla Caritas di Frosinone beni per famiglie in difficoltà.

Gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Frosinone hanno organizzato una colletta alimentare per l’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie indigenti del territorio. I detenuti non hanno voluto far mancare il loro sostegno, contribuendo all’iniziativa benefica.

«Nei giorni scorsi - si legge in una nota - è avvenuta la consegna dei beni raccolti, consegnati ai volontari della Caritas della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino che provvederanno alla distribuzione. L’ente pastorale della Diocesi, attivo in questi mesi nel sostegno delle famiglie in condizioni di necessità, è stato infatti individuato per distribuire i beni donati attraverso la sua rete di centri di ascolto parrocchiali, diffusi su tutto il territorio diocesano.

La consegna è avvenuta alla presenza della direttrice della casa circondariale, Teresa Mascolo, del comandante di reparto della polizia penitenziaria, Elio Rocco Mare, del cappellano don Guido Mangiapelo e del direttore della Caritas, Marco Toti». E' quanto comunica la Diocesi.

