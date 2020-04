L'appello del sindaco di Arce è stato accolto: l'ufficio postale di Isoletta riaprirà lunedì 6 aprile e riceverà gli utenti tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

Ad annunciarlo è stato il primo cittadino, “dopo aver ricevuto la conferma telefonica direttamente dal direttore provinciale di Poste Italiane, Stefano Federico” si legge in una nota.

Il sindaco Luigi Germani nei giorni scorsi, per motivi di sicurezza legati all'emergenza Coronavirus, aveva chiesto che venisse riconsiderata la decisione di chiudere lo sportello della frazione di Arce, distante circa 10 km dal centro urbano. “I disagi più grandi erano stati riscontrati dagli anziani che, in occasione del pagamento delle pensioni, si sono dovuti recare nei paesi limitrofi generando spostamenti contrari alle disposizioni di contenimento dell'epidemia”, si legge in una nota del Comune.

Soddisfatto il sindaco: “Desidero ringraziare il dottor Federico - ha detto Luigi Germani - per aver con sollecitudine dato riscontro alla mia missiva”.

Ultimo aggiornamento: 23:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA