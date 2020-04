Torna a salire in Ciociaria il numero delle nuove infezioni da Coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza è stata superata quota 500 casi, anche se tra questi ci sono quasi 50 guariti.

Nell'ultima giornata il bilancio è ancora una volta nero: altri due morti. Si tratta di donne anziane, una di Fumone e l'altra di Fiuggi. Erano degenti della casa di riposo della città termale, poi erano state trasferite una all'ospedale di Frosinone e l'altra prima in una struttura sanitaria della provincia di Roma e poi al nosocomio Sant'Andrea della Capitale, dove è spirata. Ad annunciare i decessi è stato il sindaco di Fiuggi, Baccarini.

Le vittime riconducibili al virus, dunque, in Ciociaria salgono a 32.

Nuovo balzo, intanto, dei positivi, dopo i dati altalenanti e comunque apparentemente incoraggianti degli ultimi giorni, in progressiva discesa rispetto a quelli iniziali. In Ciociaria, infatti, stando all'ultimo bollettino regionale, quello del 4 aprile, si registrano 21 nuovi contagi, per un totale che tocca, dall'inizio di marzo, quota 501.

Cresce anche il numero dei guariti: ora sono 49, dopo gli ultimi otto di oggi. Altre 307 persone, intanto, sono uscite dall'isolamento domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 17:03

