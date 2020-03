Le preghiere per sperare e implorare l'intercessione divina. Il silenzio e il dolore per commemorare chi ha pagato con la vita la pandemia da Coronavirus, che in Ciociaria in meno di un mese ha causato più di venti morti. Loro, le vittime, soprattutto anziani, saranno ricordate dopodomani, il 31 marzo. Una giornata solenne in cui anche i cittadini saranno chiamati a stringersi, seppur virtualmente, in un abbraccio collettivo dedicato a chi, purtroppo, non c'è più. L'appello arrivato dal mondo delle istituzioni è anche quello di unirsi in un momento di riflessione e di supplica per uscire dal tunnel di questa tragedia.

A promuovere l'iniziativa è stato il presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, una delle zone più martoriate. E subito è stata condivisa dal presidente dell'Uione Province d'Italia, Michele De Pascale, e dal presidente dell'ente di piazza Gramsci, Antonio Pompeo, ai vertici dell'Upi regionale. In serata la proposta è stata rafforzata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro: ha invitato gli amministratori locali a esporre su tutti gli edifici pubblici la bandiera italiana a mezz'asta in segno di lutto. Cosa che accadrà anche a palazzo Iacobucci e nei 91 Municipi ciociari. Tutti insieme. I sindaci, inoltre, indossando la fascia tricolore, osserveranno un minuto di silenzio davanti al Comune o al monumento ai caduti. La cittadinanza è esortata a fare altrettanto in casa.

Pompeo chiede a tutti di aderire: “Il nostro territorio sta pagando un prezzo in termini di vittime e di contagi ed è per questo che, sia come presidente dell'Upi Lazio sia in qualità di presidente della Provincia di Frosinone, ho ritenuto opportuno e doveroso condividere l’iniziativa e invito tutti i sindaci a fare lo stesso in ricordo delle vittime del Covid-19. Un momento di profonda commozione - ha spiegato Pompeo - che esprimerà il lutto di tutto il territorio e la vicinanza del Paese intero alle famiglie e ai cari delle vittime, ma anche di condivisione per sentirci uniti, anche se distanti. Un minuto di silenzio, riflessione e preghiera nella speranza di uscire il prima possibile da una situazione che non ha precedenti. Insieme ce la faremo”.

