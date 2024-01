Venerdì 5 Gennaio 2024, 07:36

Il Frosinone ritrova la Juventus. Saranno i bianconeri di Allegri, infatti, a sfidare i giallazzurri nei quarti di finale di Coppa Italia. L'incontro, in notturna, è in programma a Torino giovedì 11 gennaio. In palio ci sarà l'accesso alle semifinali della competizione tricolore. I ragazzi di mister Di Francesco, dopo la notte magica di Napoli in cui hanno staccato lo storico pass per i quarti, erano in attesa di conoscere l'avversario di turno: dopo un ottavo senza storia, è stata la Juve a qualificarsi battendo la Salernitana 6-1.

Nel frattempo, i fari restano puntati sul campionato. Per il Frosinone testa al Monza con un occhio al mercato. Oggi ci sarà la consueta conferenza pre gara di Di Francesco che potrà affrontare i brianzoli, ospiti dello "Stirpe" sabato alle 15 per l'ultimo turno del girone di andata, con un centrocampo interamente ritrovato, anche se con la difesa ancora in piena emergenza. Le condizioni di Oyono (problemi alla caviglia) saranno valutate oggi. Così come si è in attesa di notizie per l'infortunio di Baez (problema muscolare). Per Di Francesco, che ha ritrovato Lirola per la difesa, i nodi della formazione sono soprattutto per centrocampo ed attacco. Il ritorno di Mazzitelli potrebbe indurre l'allenatore a tornare al 4-2-3-1 che molto bene ha fatto nella fase centrale del girone di andata. I lombardi di Palladino (che domani non sarà in panchina in quanto squalificato) giocano di consuetudine con il 3-4-2-1, ma non è escluso che le due squadre possano mettersi a specchio. Quello che conta, però, oltre all'aspetto tattico, ampiamente modulabile in corsa, sarà la tenuta mentale e fisica dei canarini che devono puntare senza mezzi termini al bottino pieno. Una vittoria non significherebbe solo agganciare i brianzoli in classifica, ma girare la boa del campionato a quota 22 punti, dando un segnale importante al campionato per quanto riguarda la lotta salvezza. Una vittoria, che manca da cinque turni (solo un punto realizzato), farebbe ritrovare il sorriso a pieni denti ad una squadra di giovani che gioca sulle ali dell'entusiasmo ed ha bisogno del sorriso e della spensieratezza come l'aria che si respira. Anche in casa Monza c'è qualche problema di formazione con le assenze di Mirko Maric, squalificato, e di Jose' Machin, convocato per la Coppa d'Africa. In dubbio Danilo D'Ambrosio e Armando Izzo che ha avuto un fastidio al ginocchio.

IL MERCATO

Sul fronte mercato intanto non si è sbloccata, almeno fino alla serata di ieri, la situazione della trattativa per il prestito secco di Dean Huijsen dalla Juventus. Il difensore classe 2005 è nelle mire della società canarina già da tempo e sembrava cosa fatta. Solo che nelle ultime ore, proprio in prossimità della apertura del mercato, si è fortemente inserita nella trattativa la Roma. Chiaro che l'appeal del club giallorosso ha creato un'altra prospettiva al giocatore ed al suo entourage. Il club bianconero non vorrebbe fare uno sgarbo al Frosinone, società con la quale intrattiene oramai da tempo ottimi rapporti e che vede in rosa giocatori come Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge che proprio dall'esperienza in giallazzurro hanno avuto una notevole crescita e valorizzazione. Cosa che, visto lo spazio che il giovane olandese troverebbe a Frosinone, potrebbe ripetersi anche per lui. Intanto ieri Huijsen non è stato convocato per il match di Coppa Italia contro la Salernitana. Per l'arrivo di Zortea sembra invece cosa pressoché fatta e si sta aspettando la metà di gennaio, visto che il giocatore potrebbe servire in queste giornate ai nerazzurri, come accaduto mercoledì negli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo, gara finita 3-1 a favore dei bergamaschi, nella quale Zortea è entrato per disputare gli ultimi 9'. Per la cronaca il gol della bandiera per gli emiliani è stato messo a segno al 95' dall'ex canarino Daniel Boloca. A proposito di Sassuolo tra le fila nei neroverdi ha giocato tutti e 90 i minuti Samuele Mulattieri, l'attaccante che proprio nelle ultime ore era stato avvicinato alla società canarina come potenziale ritorno.