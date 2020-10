Contagi Covid, la provincia di Frosinone resta la peggiore nel Lazio: altri 159 casi e un decesso

La provincia di Frosinone continua a registrare i dati peggiori dei contagi nelle province del Lazio. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi accertati sono 159 e c'è anche un decesso di un ultraottantenne con pregresse patologie. Da una settimana in Ciociaria la media dei contagi giornalieri non scende sotto i cento, quando fino a una decina di giorni fa il trend era più o meno della metà. C'è stato un aumento quindi che non può essere ancora definito esponenziale, ma comunque significativo.

Oggi nel Lazio ci sono stati 1.219 nuovi casi e 16 decessi. Nelle altre province la situazione delle ultime 24 ore è la seguente:

Nella Asl di Latina sono 101 i nuovi positivi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 69 e 84 anni con patologie.

sono 101 i nuovi positivi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 69 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 99 nuovi positivi, di cui 59 casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano 87 nuovi casi e di questi 67 con link al cluster della Rsa San Raffaele a Borbona, dove è in corso l'indagine epidemiologica. Mentre 20 positivi con link familiare o contatto di un caso già noto.

