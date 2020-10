Covid, Ricciardi: «Virus fuori controllo in alcune zone di Napoli, Roma e Milano. Bisogna bloccare la mobilità»

Alcune aree di Napoli, Roma e Milano sono attualmente fuori controllo, sotto il profilo del contagio da Covid.Non sono troppo confortanti le parole di Walter Ricciardi, professore di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. «Hanno numeri troppo alti per essere contenuti con il metodo tradizionale del testing e del tracciamento - ha detto nel corso del webinar pandemia di Covid 19 in Italia: riflessione sugli aspetti epidemiologici, clinici e di sanità pubblica - Come insegna la storia di precedenti epidemie, quando non riesci a contenere devi mitigare, ovvero bloccare la mobilità. Ci troviamo come nel 1400 a Venezia, nonostante le tecnologie di cui disponiamo.

«L'Italia - prosegue - sta finendo per accordarsi ai Paesi che non decidono con i tempi giusti. Le decisioni prese sono state sempre basate sull'evidenza scientifica e recepite dalla politica nella prima fase della pandemia». Quindi un riferimento alla scorsa primavera: «Nella prima fase a Bruxelles ci guardavano come dei pazzi davanti all'idea di chiudere un intero Paese, poi lo hanno fatto anche loro. Adesso, però, anche l'Italia si è accodata a quello che è il modello decisionale di altri Stati, i cui leader non hanno avuto il coraggio, la capacità e la tempistica di prendere decisioni giuste al momento giusto».

Collaborazione tra istituzioni, cittadini e una responsabilità collettiva. Il Presidente #Mattarella è stato ancora una volta chiaro, per superare questo momento difficile c’è bisogno di rinnovata fiducia. Dobbiamo essere uniti e remare tutti nella stessa direzione. — Federico D'Incà (@FedericoDinca) October 20, 2020

In questo quadro si aggiunge, il dato delle terapie intensive: «Il tasso d'occupazione dei letti in rianimazione è attualmente del 10,49%», ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, rispondendo a un'interrogazione alla Camera, in sostituzione del ministro della Salute Speranza.

