Ceccano saluta “Carotina”: «Sarai sempre nei nostri cuori»

Ceccano ancora bagnata di lacrime a seguito dei funerali di Francesco Colapietro, 47enne, per tutti “Carotina”. L’estremo saluto di familiari e amici è arrivato all’indomani dell’improvvisa morte per infarto, sopraggiunta lunedì durante il disperato viaggio in ambulanza verso l’ospedale di Frosinone.

Ceccano saluta un’autentica “sagoma”, una persona sempre pronta allo scherzo e fare festa tra le tante difficoltà della vita.

La cerimonia funebre è stata officiata nella chiesa del Sacro Cuore, quella del “suo” quartiere Di Vittorio.

«Ciao, Carotì. Sarai sempre nei nostri cuori», si legge sul camion-vela che guidava per lavoro. Lavorava per lo studio grafico del grande amico Agostino, tra l’altro scampato in passato a un attacco cardiaco.

«Un amico speciale, il guardiano dei miei figli»

Tanti, tra la comunità social, lo ringraziano per «esserci sempre stato» e «le tante risate». Ceccano, allo stesso modo, ha già pianto di recente anche la scomparsa di Pierfrancesco Colafrancesco, per tutti "Marangiotto", in un incidente stradale. Loredana, madre di famiglia, ha ricordi indelebili che dimostrano il grande cuore di “Carotina”. Lo definisce «un amico speciale» nonché «il guardiano dei miei figli»

«Mio figlio Leonardo aveva avuto un’operazione importante il giorno dopo la nascita - racconta -. Pregavamo che tutto finisse presto, ma ci volle un mese prima di tornare finalmente a casa. Lui è stato uno dei primi a venirci a trovare in ospedale e poi a casa, con un regalo veramente inaspettato, un uovo di Pasqua gigante».