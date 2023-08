Ceccano, quarto colpo in un anno nella tabaccheria Palmesi

Quattro furti in poco più di un anno ai danni della tabaccheria Palmesi di Ceccano, situata lungo via per Frosinone, davanti alla chiesa di San Rocco. L'ultimo colpo della serie, che fa seguito a quello messo a segno a marzo da una banda di professionisti, si è registrato nella nottata di oggi, martedì 29 agosto.

I ladri hanno ripulito nuovamente l'attività del commerciante frusinate Danilo Palmesi, che invoca ormai da tempo specifici controlli da parte dei carabinieri. Anche stavolta la "Banda del buco" è entrata in azione intorno alle ore 5, portando via gratta e vinci, tabacchi e sigarette elettroniche per un valore approssimativo di 50mila euro. A Ceccano, intanto, si riaccende la spia dell'allarme furti.