La "Banda del buco" sfonda e ripulisce un altro tabacchi: «Siete tre animali»

Nella nottata di oggi, martedì 21 marzo, un altro furto in una tabaccheria di Ceccano. Dopo l'attività di Danilo Palmesi, ormai bersagliato in via per Frosinone, è stata la volta de "L'angolo del fumo" di via Matteotti.

Sono stati portati via due casse, gratta e vinci e sigarette per un valore ancora da quantificare ma di sicuro superiore ai diecimila euro. In aggiunta, ovviamente, tutte le spese di riparazione del locale. Considerando anche il colpo nel punto vendita "Acqua e Sapone" di via Di Vittorio, nelle vicinanze, si tratta del terzo furto in città nel giro di appena dodici giorni.

Saracinesca e vetrina de "L'angolo del fumo" sono stati sfondati a colpi di piccone ed estintore. I proprietari sono stati dapprima avvisati da una conoscente, poi contattati dal gestore del sistema di videosorveglianza. Nei filmati si vedono tre malviventi armati che fanno irruzione e razzia per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto bianca. Una volta sul posto, carabinieri di Amaseno e titolari non hanno potuto che assistere al disastro.

«Grazie per la paura, il danno che ci avete provocato e la nottata di m...da che ci avete fatto passare. Siete tre animali», si è sfogata via social la proprietaria Susanna Capuani. Il tabacchi in questione era stato già assaltato nel 2017 dalla poi arrestata "Banda della spaccata", che sfondò la vetrina utilizzando un furgone come ariete e portò vio fondo cassa, sigarette e gratta e vinci.