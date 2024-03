Ceccano, giornata in ricordo delle vittime di mafia: l'iniziativa con le scuole

Oggi è la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile. L'iniziativa con le classi medie del primo istituto comprensivo di Ceccano.

«Comune, Scuola e la nostra preziosa Polizia Locale - dichiara la vicesindaco Federica Aceto - insieme per parlare di legalità a 360 gradi nel ricordo di chi, per il bene collettivo, ha pagato il prezzo più alto: la vita. Il 21 marzo come data simbolica di rinascita».