Ceccano, grave incidente in via Gaeta: donna estratta dall'auto e trasferita in ospedale

Ceccano, grave incidente in via Gaeta: anziana estratta dall'auto e trasferita in ospedale

Poco dopo le ore 18 di oggi, martedì 9 aprile, ennesimo incidente a Ceccano lungo l'ormai "maledetta" strada regionale 637 di Frosinone e di Gaeta: la locale via Gaeta che aveva già fatto riparlare di sé un paio di mesi fa. Stavolta uno schianto contro il guardrail con seguente cappottamento.

Ad avere la peggio è stata l’anziana passeggera di una Fiat Panda: una 78enne originaria di Castro dei Volsci e di ritorno nella cittadina ciociaria con la sua badante ucraina. È stata estratta dall’auto dai vigili del fuoco e trasferita in ospedale per controlli e cure del caso.

Non hanno destato particolari preoccupazioni, a quanto sembra, le condizioni del terzo occupante. La guidatrice, forse distratta alla guida, si sarebbe impaurita alla vista di un'altra auto. La polizia municipale ha provveduto per ore a regolare il traffico ed effettuare i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA