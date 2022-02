Martedì 8 Febbraio 2022, 07:30

Ancora furti, ancora notti insonni per intere famiglie, ancora danni e invasioni di abitazioni. Accade nel Cassinate, dove non si ferma la scia di furti. Tra la tarda serata di domenica e le prime ore di lunedì ne sono stati registrati cinque, tutti nella stessa zona: in località Foresta a Cervaro. Ad agire, con ogni probabilità, sempre la stessa banda. I malviventi, infatti, hanno agito con le stesse modalità: finestre o porte forzate e poi razzia soprattutto di ori, gioielli. Il bottino deve ancora essere quantificato, ma almeno in qualche caso sarebbe ingente, soprattutto per il valore di alcuni orologi. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Cassino, i quali sono stati allertati dalle vittime dei furti già nella serata di domenica.

Quello che si in tutto il cassinate e non solo è un momento di grande interesse da parte di alcune banda di malviventi che hanno preso di mira diversi obiettivi. Prima degli ultimi cinque colpi avvenuti nelle scorse ore a stretto giro l'uno dall'altro, c'era stato un assalto ad una tabaccheria del quartiere San Bartolomeo di Cassino. Un'azione fulminea, di un minuto e quaranta secondi, ripresa dalle telecamere interne del bar, per mettere nel sacco stecche di sigarette e pacchi di gratta e vinci.

Ci sono stati, poi altri tre episodi di raid ai danni delle auto parcheggiate in centro a Cassino, dove sono stati smontati e portati via i fari, anteriori e posteriori, ma anche le plance con i comandi digitalizzati. L'ultimo la settimana scordsa, quando il proprietario di una 500 ha trovato l'auto aperte a il cruscotto danneggiato.

Qualche settimana prima c'era stato anche un maxi furto dal 30 mila euro ai danni di una nota attività commerciale che vende prodotti elettronici e smartphone. Infine due furti ai danni di due aree di servizio tra Cassino e San Vittore del Lazio, qui durante la notte utilizzando un piede di porco sono state aperte le casse che contengono i contanti dei distributori automatici di carburante.

Indagini ancora in corso anche per la rapina da mille euro avvenuta all'ipermercato In'S di viale Dante a Cassino, qui un bandito solitario, armato di pistola, con il volto occultato dalla mascherina anti-covid e un cappuccio sulla testa, ha messo a segno la rapina.

Ma non solo ori e contanti. I carabinieri di Pontecorvo continuano ad indagare su un doppio inquietante colpo messo a segno tra la Città fluviale ed Esperia dove sono state rubate anche due pistole, regolarmente detenute e custodite. Ma anche su quanto avvenuto a Castrocielo, dov'è stato assaltato un bancomat della banca popolare del cassinate che si trova nei pressi dell'ex Dosa.