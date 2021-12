Martedì 28 Dicembre 2021, 08:25

Ladri all’opera nelle campagne di Boville Ernica prendono di mira due abitazioni e portano via una pistola, oggetti in oro di modico valore e poche decine di euro. Sono entrati in azione l’altra sera presumibilmente fra le 21 e le 24. Hanno aspettato che i padroni di casa uscissero per le incombenze tipiche del periodo natalizio e subito dopo si sono messi al lavoro sicuri di poter agire indisturbati nonostante nelle immediate vicinanze delle due case ripulite ce ne siano altre.

La prima abitazione che hanno deciso di svaligiare si trova nella frazione di San Lucio, a ridosso della vicina frazione Scrima, e si estende su due livelli. I ladri, una volta appurato di avere campo libero, servendosi di un arnese da scasso hanno forzato una finestra al piano terra e sono entrati. Poi hanno cominciato a rovistare ovunque mettendo tutto a soqquadro, senza probabilmente nemmeno sapere che in casa ci fosse un’arma. Nella stanza da letto padronale non hanno trovato alcunché di interessante ma in un altro ambiente dell’abitazione, ben nascosta in un armadio i malviventi hanno trovato una cassetta di sicurezza. Devono aver pensato che contenesse oggetti di valore e per evitare di doversi trattenere troppo a lungo sul luogo del furto hanno deciso di portarla via dileguandosi nelle campagne circostanti. In realtà in quella cassetta c’era un’arma da fuoco, una pistola, regolarmente registrata e custodita secondo le prescrizioni di legge. Infatti, i proiettili non erano nella cassetta ma erano conservati altrove, lontano dalla loro portata. Motivo per cui la pistola difficilmente potrà essere utilizzata. Dell’accaduto si è accorto al rientro lo stesso proprietario dell’arma che ha provveduto ad allertare le forze dell’ordine.

Prima di lasciare la zona i malviventi hanno colpito in un’altra casa, sempre a San Lucio. Hanno messo sotto sopra due appartamenti ma sono riusciti a trovare soltanto qualche oggetto in oro di modico valore e poche decine di euro. Sui furti stanno indagando i carabinieri.

Ma. Pa.