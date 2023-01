Casa Barnekow, oggi il concerto di canti popolari natalizi

Uno spettacolo di grande impatto emotivo, oltre che artistico, dedicato ad un episodio realmente accaduto durante la prima guerra mondiale e diventato, negli anni, il simbolo di come, al di là delle opposte vedute, sia sempre possibile raggiungere un momento di solidarietà comune tra gli uomini. Lo spettacolo, La tregua di Natale del trio di Giuliano Gabriele andrà in scena oggi alle ore 18, ad Anagni, presso la dimora storica di Casa Barnekow. Un evento che chiuderà un'intensissima programmazione artistica strutturata per le vacanze di Natale. Lo spettacolo è liberamente ispirato ad un fatto accaduto tra il 24 e il 25 dicembre 1914, durante la prima guerra mondiale. Quando, lungo il fronte occidentale, fra le truppe tedesche e britanniche schierate nelle trincee, avvennero una serie di cessate il fuoco non ufficiali durante i quali i soldati presero a scambiarsi auguri, canti e doni, incontrandosi nella terra di nessuno.

Attraverso questa suggestiva storia, lo spettacolo vuole condividere l'idea della pace, quella quotidiana tra gli uomini, cercando uno spunto di riflessione fra i canti più significativi della tradizione popolare natalizia, armonie dolci e allo stesso tempo aspre del meridione e non solo, affidando ancora una volta alla musica il compito di veicolare il potente messaggio di pace di un Natale simbolo di vicinanza tra i popoli.



Ad accompagnare Giuliano Gabriele, voce del gruppo e suonatore dell'organetto e della zampogna, ci saranno Lucia Cremonesi alla viola ed alla lira calabrese, ed Eduardo Vessella, che sarà alle percussioni.



Quello del trio musicale sarà l'ultimo spettacolo di una stagione invernale che ha visto, solo per fare alcuni esempi, un'applauditissima messa in scena di Canto di Natale di Dickens, rielaborato e portato in scena dalla Scuola di Teatro Popolare di Andrea Di Palma; lo spettacolo di Velia Viti Quando i santi arrivano marciando, portato in scena dalla Compagnia dei santi; l'ottava edizione del Festival Giovani Chitarristi del Lazio, a cura dell'Associazione Neos Kronos; ed infine L'amore è un cane che viene dall'inferno, reading poetico-musicale basato sulle poesie di Charles Bukowski realizzato ed interpretato dal regista teatrale Ivano Capocciama.

