La Amb Frosinone vince e tiene viva la speranza di accedere ai play off

La AMB Frosinone calcio a 5 supera in casa per 5-3 Acerra e tiene vive le speranze di poter accedere ai playoff del campionato nazionale di serie B di Futsal. Ad una sola giornata dal termine i ciociari debbono recuperare due punti di svantaggio sulla coppia formata da Colleferro e Ciampino. Sabato prossimo la AMB Frosinone dell'allenatore giocatore Filippo Cellitti sarà di scena a Velletri contro i locali che ormai sono distanti dalla zona playoff e non hanno più alcun obiettivo particolare da raggiungere. Ma la squadra frusinate oltre a vincere a Velletri dovrà sperare nei passi falsi di Ciampino che riceve in casa Ariccia terza forza del campionato ed è sicura dei playoff e del Colleferro che invece andrà in Campania sul campo della seconda in classifica, Junior Domitia.

La AMB Frosinone, al suo primo anno in serie B ha raggiunto da tempo l'obiettivo stagionale della salvezza con la crescita dei giovani del vivaio. Il progetto è pluriennale con il tentativo di scalata alla A2 entro tre anni. Ma l'approdo ai playoff potrebbe cambiare tutti i piani. Nella gara di oggi giocata davanti ad una buona cornice di pubblico protagonisti il baby Alessandro Luciani, 20 anni autore di una tripletta ed il capitano Campus che ha realizzato due reti.