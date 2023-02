La Amb Frosinone vince e dedica la vittoria a Thomas. Il messaggio della società ai ragazzi

Detto e fatto. La Amb Frosinone calcio a cinque maschile che milita nel campionato nazionale di serie B, sbanca Colleferro nella sedicesima gara di campionato per 3-2 con doppietta di Collepardo e goal di Luciani e conquista la matematica salvezza. La squadra è quarta in zona playoff con quattro punti di vantaggio sul Celano. A fine gara come promesso alla vigilia la squadra ha dedicato la vittoria a Thomas il ragazzo 19enne di Alatri ucciso con un colpo di pistola. A fine gara unanime il pensiero della squadra

«E' stata una settimana veramente di m..., crediamo che lo spogliatoio ne abbia risentito di questa tragedia! Mai come adesso ci rendiamo conto che nella vita ci sono delle cose importanti e che l odio e la cattiveria non portano da nessuna parte! Ragazzi amate la vostra vita non la buttate non calpesatatela state lontani dalla m... che vi circonda - il pensiero della società - Amate quello che fate abbiate un obiettivo sempre in mente una passione che vi spinge! Quello che avete è un tesoro inestimabile, siamo orgogliosi di voi»