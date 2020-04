Caccia al bonus. Da stamattina alle ore 9, presso la sede comunale di via Fabi nella parte bassa del capoluogo, si potrà presentare domanda per il bonus spesa. Intanto sono arrivate ad oltre 200 le domande già pervenute con la procedura on line direttamente dal sito del comune di Frosinone. In particolare, attraverso il sito www.comune.frosinone.it, sarà possibile continuare a scaricare i moduli anche per i prossimi giorni, corredandoli della dichiarazione in autocertificazione, mentre il tutto dovrà poi essere girato all’indirizzo di posta elettronica sportello.famiglia@comune.frosinone.it dell’assessorato ai servizi sociali.

L'ORGANIZZAZIONE

Predisposto un servizio ad hoc per quanto riguarda, invece, l’organizzazione delle ricezione delle domande a mano. Sono state predisposte tre file separate al piano terra per evitare assembramenti. E’ consigliato scaricarsi il modulo dal sito del comune e presentarsi già con la documentazione compilata per evitare lungaggini. Inutile comunque affrettarsi, le domande potranno essere presentate anche nei prossimi giorni. Gli uffici comunali dei servizi sociali rimarranno aperti oggi dalle 9 alle 13 ma anche durante tutta la prossima settimana, sempre al mattino, mentre lunedì e mercoledì sarà aggiunto anche il turno pomeridiano dalle 15 alle 18. Oltre 20 unità lavorative garantiranno tutta l’assistenza anche per la compilazione dei moduli. Il personale della Protezione civile e gli uomini della Polizia municipale distribuiranno dei tagliandi con i numeri progressivi, per assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza, tra le persone presenti sulle aree interne ed esterne dell’assessorato di via Armando Fabi, tagliandi che saranno anche utilizzati nei giorni successivi per l’organizzazione del tutto.

IL COMMENTO

“Alla fine della prossima settimana – assicura il sindaco Nicola Ottaviani - richiameremo telefonicamente i singoli presentatori delle domande, per consegnare loro, da qui ai prossimi 7-8 giorni, i buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali presenti sul territorio. Per questa prima fase, metteremo a disposizione circa 150.000 euro, mentre per le settimane successive saranno impiegate le ulteriori risorse per altri 300.000 circa, per venire incontro ai bisogni delle singole famiglie e dei single”.

Intanto ieri è scaduto il bando relativo alla convenzione da stipulare tra supermercati e generi alimentari e comune per accettare i bonus spesa. Sette diverse aziende, tra gli esercizi di vicinato, i supermercati e la grande distribuzione, hanno risposto al bando.

LE MASCHERINE

ntanto sono arrivate le prime 10.000 mascherine prodotte dalla Klopman per il comune di Frosinone che poi le distribuirà gratuitamente alla popolazione. Ieri ed oggi verranno assemblate nelle stanze della protezione civile mentre forse da sabato verranno concretamente distribuite gradatamente alla popolazione. Ne spettano due a famiglia. Sono utilizzabili per un max 50 giorni previa sterilizzazione. Occorre però fare attenzione: sia gli uomini della Protezione civile che quelli della De Vizia che provvederanno alla distribuzione non entreranno dentro casa ma lasceranno le mascherine o all’interno delle cassette postali o sull’uscio di casa. Dato che gli sciacalli non mancano mai i cittadini non devono aprire le porte e fare entrare nessuno per motivi di sicurezza perché in alcune aree del Paese sono stati segnalati in azione ladri che con la scusa di distribuire le mascherine compiono azioni di microcriminalità.

