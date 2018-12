Bimba di 7 anni precipita dal balcone al terzo piano: è gravissima

Vola dal terzo piano di un palazzina, bambina di sette anni in gravissime condizioni. L'incidente è successo oggi, poco prima l'ora di pranzo, a Cassino, corso della Repubblica. L'impatto al suo, per fortuna, è stata attutito da un alberello.



La bimba è stata portata al pronto soccordo dell'ospedale "Santa Scolastica", ma potrebbe essere trasferita in un centro specializzato di Roma. Sul caso sta indagando la polizia. La bimba, di orgini africane, pare che la momento si trovasse da sola in casa, ma tutti i particolari sono in corso di accertamento. Ultimo aggiornamento: 15:48