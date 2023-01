Finì con l'auto sul marciapiede di via Aldo Moro a Frosinone, parte il processo

Con una Bmw, il 23 agosto del 202, si era ribaltato sul marciapiede in via Aldo Moro a Frosinone restando in bilico davanti ad un lampione. L'incidente spettacolare aveva richiamato l'attenzione dei passanti che avevano scattato delle foto e girato persino dei video. Il conducente della vettura, un giovane di 26 anni di origine albanese, era rimasto miracolosamente illeso. Una volta che gli agenti di polizia erano giunti sul posto, il ragazzo era stato denunciato perché accusato di guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ieri mattina davanti al giudice monocratico del tribunale di Frosinone si è incardinato il processo con l’ammissione delle prove. Spetterà adesso al legale difensore Riccardo Masecchia smontare tutto il castello accusatorio e dimostrare che il suo assistito aveva perso il controllo della vettura non perché si fosse messo alla guida drogato, ma soltanto perché accidentalmente aveva preso un marciapiede che lo aveva fatto poi capottare. Intanto va detto anche la patente che gli era stata ritirata gli è stata restituita. E questo a detta del legale difensore lascia ben sperare sull'esito del processo.