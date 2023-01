Alpinista di Frosinone scivola e rimane ferito nel complesso della Maiella

Un alpinista di Frosinone è rimasto ferito durante un’arrampicata sulla Maiella. Era insieme a un gruppo di amici e stava scendendo dal Monte Amaro, lungo la via Direttissima, quando in prossimità della Rava della Giumenta Bianca, nel Comune di Pacentro (Aquila), ha perso la presa ed è scivolato lungo il sentiero per oltre 50 metri. Si tratta di un percorso caratterizzato dalla presenza di tratti ghiacciati e rocciosi, utilizzato spesso anche con gli sci d’alpinismo, che non è particolarmente ripido, se non nella parte finale.

L’alpinista fortunatamente è finito con il gomito e la spalla contro alcune rocce, e avendo preso velocità nella caduta è rimbalzato contro altre rocce, contro le quali ha sbattuto sempre il gomito e la spalla. Il ragazzo è stato subito recuperato e soccorso dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico abruzzese, intervenute a bordo dell’elicotteri decollato dall’aeroporto di Pescara. Il giovane, che è stato poi trasferito all’ospedale di Pescara, ha riportato per fortuna solo delle fratture.