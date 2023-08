Giovedì 3 Agosto 2023, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 10:57

Case popolari: si va verso il cambio della guardia, ormai imminente, ai vertici dell'Ater di Frosinone. Il primo passo è stato compiuto ieri dalla Regione, che ha azzerato le caselle del Consiglio d'amministrazione dell'azienda per l'edilizia residenziale pubblica e deciso per l'arrivo di un commissario straordinario. A ricoprire tale incarico, salvo sorprese dell'ultim'ora, che al momento non sembrano intravedersi all'orizzonte, sarà Antonello Iannarilli, esponente di Fratelli d'Italia e tra i candidati alle Regionali del febbraio scorso nelle file del partito della premier Meloni.Iannarilli, con un passato da parlamentare di centrodestra, da consigliere regionale e da presidente dell'amministrazione provinciale di Frosinone, attualmente siede sui banchi dell'assise comunale di Alatri. Dovrebbe insediarsi negli uffici dell'azienda territoriale nei prossimi giorni: secondo indiscrezioni, la nomina potrebbe essere formalizzata dal governatore del Lazio, Francesco Rocca, già entro la settimana.Il commissariamento dell'Ater è stato stabilito in accordo con l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, unico rappresentante ciociaro nella Giunta della Pisana e delegato a Urbanistica, Politiche abitative, Politiche del mare e, appunto, a gestire il settore Case popolari. Un passaggio preliminare per poi designare il nuovo management dell'azienda per l'edilizia pubblica.La costituzione del Cda dell'Ater, infatti, avviene con decreto del governatore della Regione, cui spetta anche la nomina del presidente. In entrambi i casi gli incarichi sono legati alla durata della legislatura: in sostanza giungono al termine quando scade o eventualmente finisce anzitempo il mandato di chi amministra la Pisana, ma chi li ricopre continua a esercitarne le funzioni fino al varo dei nuovi organi di amministrazione (entro un mese e mezzo dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale).Ora, dunque, con la Regione nel frattempo passata dal centrosinistra al centrodestra, è arrivata la decisione del governo del Lazio: la Giunta, infatti, ieri mattina ha approvato la delibera che apre la strada alla nomina del commissario dell'Ater della provincia di Frosinone. Ora si attende il decreto di Rocca, previsto a giorni, con cui sarà ufficializzato il nome di chi prenderà il posto dell'ex presidente Andrea Iannarilli, nominato nel maggio 2021 dall'allora governatore Zingaretti e rimasto al timone dell'azienda per l'edilizia pubblica frusinate due anni e due mesi. A subentrargli, in una partita che si è giocata tutta all'interno di Fratelli d'Italia, a meno di cambiamenti in corsa, sarà Antonello Iannarilli. Per settimane è circolata anche l'opzione Gabriele Picano, di Cassino, vicecoordinatore provinciale del partito di centrodestra ed ex presidente della società Aeroporto di Frosinone Spa, anche lui in corsa alle ultime elezioni per la Pisana. A spuntarla, però, al fotofinish, secondo autorevoli fonti, sarebbe stato il consigliere comunale di Alatri. «Stiamo procedendo al completo riassetto delle Ater del Lazio - ha spiegato l'assessore regionale Ciacciarelli - per poi dar vita a una riorganizzazione». Ieri, infatti, con tre decreti, il presidente della Regione ha anche nominato i commissari straordinari delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica delle province di Latina, Viterbo e Rieti.