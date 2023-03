Aveva in casa spade e baionette medioevali, i poliziotti abbattono la porta per fare la perquisizone

I poliziotti costretti a sfondare la porta per effettuare una perquisizione, nei guai un 58enne di Campoli Appennino. Gli agenti del commissariato di Sora stavano svolgendo dei controlli sulle armi. Hanno bussato alla porta dell'uomo, che non ha risposto. A quel punto gli agenti si sono visti costretti ad abbatterla. Nell'abitazione hanno trovato una carabina ad aria compresa, sulla quale si stanno svolgendo accertamenti in merito alla potenza, numerosi pugnali, baionette, spade, un arco e lance medioevali che hanno comportato la denuncia dell’uomo per il reato di detenzione abusiva di armi. Il 58enne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.