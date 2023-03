Lunedì 20 Marzo 2023, 07:33

Forzano l'ingresso rompendo i vetri e una volta in pizzeria portano via tutto il denaro contante presente in cassa. L'episodio si è verificato dieci giorni fa in un noto locale di Cassino. Gli autori del furto, però, non si sono resi conto che mentre erano intenti a svaligiare la cassa, c'erano le telecamere del circuito interno di videosorveglianza ad immortalare ogni attimo. Ai Carabinieri della Compagnia di Cassino sono dunque bastati pochi giorni per individuarli.

Gli uomini dell'Arma, a una settimana esatta dal furto avvenuto nella pizzeria che si trova in via Appia, nei pressi dello stadio Salveti' di Cassino, hanno dunque denunciato in stato di libertà un 34enne e un 24enne, entrambi originari del cassinate, già noti ai militari che venerdì 10 marzo durante l'orario di chiusura, hanno forzato la porta d'ingresso della nota pizzeria del centro cittadino e hanno svuotato la cassa di tutto il denaro contante. I due malfattori, intenti a racimolare anche le monete, non si sono accorti di essere ripresi e sono fuggiti via convinti di non essere scoperti. Le immagini del circuito interno di videosorveglianza, una volta in possesso dei carabinieri, in pochi giorni hanno consentito l'individuazione e la successiva denuncia di entrambi gli autori del furto.

I due malfattori non hanno portato via l'incasso della pizzeria, che non era nel locale, bensì i soldi raccolti per una lotteria. A renderlo noto erano stati proprio i gestori del locale che il giorno dopo il furto, trovando la porta divelta e la cassa svuotata, avevano denunciato sui social l'accaduto con uno sfogo amaro: «Ladri da 4 soldi. Avete sfondato le porte del nostro nuovo locale per rubare poco più di 200 euro (soldi della lotteria degli orsacchiotti). Che tristezza».

I PRECEDENTI

Quello dello scorso 10 marzo è stato solo uno dei tanti colpi messi a segno in queste settimane dai malfattori. Il 2022 è stato un anno nero' per il cassinate e il 2023 non va assolutamente meglio: nel primo trimestre dell'anno sono già sei i colpi messi a segno in vari negozi della Città Martire. A gennaio è entrata in azione la banda del buco' nel tabacchi di via Pascoli che ha ripulito il locale dell'incasso e di tutti i pacchi di sigarette; ingente il bottino nel market di via De Nicola, Mister Risparmio' dove nel mese di febbraio i malviventi sono riusciti a portare via circa 7.000 euro. Tablet e altri materiali sono stati portati via da un centro estetico in via Varrone mentre sempre nelle scorse settimane è stato visitato' un bar in pieno centro, ma il bottino in questo caso è stato magro. Sventato il furto notturno alla pasticceria Napul'è': in quel caso i malfattori sono stati messi in fuga dai proprietari. Il furto alla pizzeria Gianpà' dello scorso 10 marzo è dunque il sesto dall'inizio dell'anno, mentre innumerevoli sono quelli messi a segno nelle abitazioni non solo nella Città Martire ma anche nel comprensorio.

Per questo motivo Norberto Scala, segretario provinciale dell'Usip (Unione Sindacale Italiana Poliziotti) ha scritto al questore Domenico Condello per chiedere un rafforzamento del personale nel territorio di Cassino .