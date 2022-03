Area fitness del Parco Aurunci, taglio del nastro a Pontecorvo

Oggi in Piazza Giovanni Paolo II a Pontecorvo si è svolta l'inaugurazione dell'Area Fitness/Playground dell’ente Parco Naturale Monti Aurunci. Un'area attrezzata per praticare attività e giochi all'aria aperta, realizzata nell'ambito del progetto regionale "Sport a 360°".

Hanno partecipato all'evento il Presidente del Parco Naturale dei Monti Aurunci Marco Delle Cese, il Direttore Giorgio De Marchis, il Sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo e l'Assessore allo Sport e Strutture sportive Gianluca Narducci. Sono inoltre intervenuti gli assessori e consiglieri Nadia Belli, Annagrazia Longo, Armando Satini, Fernando Carnevale.

«Quella di oggi è una giornata molto importante perché si inaugura quest’area attrezzata che consentirà, a chiunque lo vorrà, di poter praticare attività fisica all’aperto – dichiara il Presidente dell’ente Parco Monti Aurunci Marco Delle Cese. È una zona che abbiamo curato nei minimi particolari pensando non solo agli appassionati dello sport, ma anche a chi desidera trascorrere semplicemente dei momenti all’aperto in aree sicure e attrezzate. Anche la data non è casuale, nel secondo giorno di primavera abbiamo scelto di aprire questa zona come segno di buon auspicio per tutti.”

L’ area fitness è stata possibile grazie ad un finanziamento di 120.000,00 € della regione Lazio rivolto alle aree naturali protette.

Il progetto rientra in una più ampia iniziativa dell’ente che ha portato alla realizzazione di ben tre aree dedicate al fitness outdoor e alle attività ludiche per bambini. La prima ad essere stata inaugurata nel mese di gennaio ad Itri è stata l’area fitness adiacente il vivaio dell’Ente Parco. Ora è la volta di Pontecorvo e chiuderà infine il cerchio l’area playground nel comune di Pico.

Il fine del progetto ammesso a finanziamento era quello di dotare il comprensorio di aree per attività ginnica all’aperto e di un piccolo spazio giochi bambini ad uso della cittadinanza, perché ubicate in prossimità di centri urbani o di aree già adibite ad attività sportive. Questo spazio dedicato allo sport vuole contribuire all’interpretazione corretta del ruolo che l’essere umano deve avere con la natura, che viene valorizzata al meglio nelle Aree Protette.

Il valore e l’utilità di questo progetto ecosostenibile è di avvicinare l’uomo alla natura e rappresenta un aiuto completo alla promozione e al rafforzamento di quella cultura ecologica necessaria a vivere piacevolmente in sintonia con essa. Se lo sport viene praticato all’aria aperta e in un ambiente naturale, assume ed amplifica tutte le diverse componenti della sua valenza educativa e di svago.

“Veniamo da due anni molto difficili dove abbiamo dovuto trascorrere interi periodi in casa evitando ogni contatto con l’esterno a causa dell’emergenza sanitaria – ha dichiarato il Presidente Marco Delle Cese - Oggi speriamo che l’apertura di questa zona sia il preludio di molte giornate da poter trascorrere all’aperto insieme alle altre persone. Queste aree fitness, chiamate anche play group, sono molto richieste e a livello nazionale c’è un vero e proprio boom per la loro creazione. Come Parco dei Monti Aurunci abbiamo voluto rispondere a questa esigenza e, nell’ambito del progetto regionale “Sport a 360°”, abbiamo dato il via alla creazione di queste zone nelle aree del Parco. Un progetto che continua nel filone della valorizzazione del nostro territorio iniziato qualche mese fa con l’inaugurazione dell’ostello “Ossigeno” e che oggi continua con l’apertura delle aree fitness».