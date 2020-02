© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cittadini aggiornati in tempo reale su WhatsApp. Se le scuole per qualche motivo saranno chiuse, se le strade non potranno essere percorse, se ci sono eventi o scadenze dei tributi comunali, la comunicazione arriverà direttamente sul cellulare degli abitanti.Da alcuni giorni, infatti, il Comune di Arce ha attivato il servizio che permette di ricevere via smartphone le principali informazioni di pubblica utilità o d’emergenza inerenti alla cittadina.Il servizio è completamente gratuito. Per aderire è molto semplice. E' indispensabile scaricare l'applicazione di messaggistica istantanea dall'App Store o dal Play Store in base al sistema operativo utilizzato; salvare il numero 351/9595465 tra i contatti con la denominazione che si vuole; inviare un messaggio al numero salvato con il testo «ISCRIVIMI». Un messaggio di benvenuto confermerà, nel giro di qualche ora, l'avvenuta iscrizione e contestualmente si potrà prendere visione del regolamento e della policy del servizio. In qualsiasi momento è possibile cancellarsi semplicemente inviando un messaggio allo stesso numero con la scritta «CANCELLAMI».Il servizio è in modalità unidirezionale, cioè l'utente potrà soltanto ricevere i messaggi.