Martedì 22 Novembre 2022, 07:32

Ondata di furti: da una parte un massiccio impiego di forze dell'ordine per controllare il territorio, dall'altra l'escalation di colpi e tentativi che preoccupano la popolazione. Dopo i tre colpi tra Sora e Castelliri della scorsa settimana, con una famiglia narcotizzata e derubata nella notte, se ne sono registrati nelle ultime 48 ore almeno due nella vicina Isola Liri.

Si moltiplicano le segnalazioni in tutto il territorio, tam tam sui gruppi social e whatsapp: «Non ne possiamo più. È una situazione insostenibile», lamentano in tanti. L'ultimo episodio si è registrato l'altra sera quando un uomo ha provato ad entrare in una abitazione di via Vado Palanca ma è dovuto fuggire rincorso dai proprietari che udendo degli strani rumori sono usciti all'esterno.

Durante la fuga, sentendosi braccato, si sarebbe difeso brandendo un pezzo di legno preso all'esterno dell'abitazione. È riuscito a far perdere le sue tracce dileguandosi nella vegetazione. La mattinata seguente, in zona Selva, qualcuno passeggiando ha rinvenuto decine di scatole vuote, tra cui molte appartenenti a gioielli ed orologi. Potrebbe trattarsi di resti di bottini, selezionati successivamente in un luogo tranquillo in cui disfarsi di tutto ciò che non era utile.

Era già successo alcuni mesi fa a Sora nei pressi della ferrovia in zona Pantano. Si moltiplicano intanto anche le chat dedicate che hanno come obiettivo quello di mettere immediatamente in guardia il più alto numero di persone possibili ed eventualmente organizzarsi in gruppi per presidiare le proprie abitazioni. Il timore di subire furti da parte di bande di ladri resta alto, soprattutto in questo periodo che ci si approssima alle festività natalizie quando, purtroppo, come la storia insegna, i ladri sono scatenati.

GLI ULTIMI ARRESTI

Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per prevenire e fronteggiare un fenomeno che sembrava attenuato ma che invece è ancora preoccupante. Basti pensare che tre giorni fa i militari delle Stazioni di Ceprano e San Giovanni Incarico hanno arrestato per furto due uomini (un 41enne e un 30enne), entrambi rumeni che approfittando nel buio, si erano introdotti all'interno dell'isola ecologica di Ceprano asportando circa 200 litri di gasolio, poi riposti in sei taniche di plastica. Le forze dell'ordine hanno intensificato i servizi preventivi di controllo del territorio, fermando altri 4 cittadini rumeni.

«Non ne possiamo più veramente. Siamo esasperati, non possiamo convivere con questa situazione. È gente senza scrupoli, anche per poco si entra nelle case, a volte anche solo per rubare i pochi spicci». I ladri generalmente agiscono quando in casa non c'è nessuno attendendo che i proprietari escano per muoversi rapidamente ed indisturbati nelle stanze, arraffando denaro e preziosi. Non disdegnano di calarsi da balconi e discendenti: sono professionisti.

«Tra poco arriverà il Natale e sono giorni in cui molte famiglie saranno fuori lasciando sguarnite le abitazioni. Spesso proprio nel periodo festivo si registra un alto numero di furti: per questo speriamo che con controlli mirati e magari anticipati di qualche giorno ai ladri vada via la voglia», è l'auspicio di molti cittadini.