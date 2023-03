Omicidio di Thomas, i genitori del ragazzo ucciso giovedì saranno ricevuti in Procura

I genitori di Thomas Bricca, il ragazzo ucciso ad Alatri la sera del 30 gennaio, saranno ricevuti giovedì 9 marzo dal procuratore della repubblica di Frosinone, Antonio Guerriero. Il magistrato esprimerà la vicinanza alla famiglia ma farà anche il punto sulle attività svolte finora. Ad Alatri il nome dell'indagato per omicidio, Mattia Toson, e dei familiari, circola sin dal primo momento ma finora non si è arrivati alla soluzione del caso.

Anche oggi i carabinieri del comando provinciale di Frosinone hanno incontrato i magistrati per gli accertamenti in corso ma sulle indagini continua a essere mantenuto stretto riserbo. Nella cittadina dove Thomas viveva, però, si continua a chiedere giustizia e anche per questo il procuratore incontrerà Paolo Bricca e Federica Sabellico, il papà e la mamma del giovane assassinato che saranno accompagnati dal loro legale di fiducia, l'avvocato Marilena Colagiacomo.