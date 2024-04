Genitori fanno pagare l'affitto ai figli di 6, 8, e 9 anni per educarli, è polemica: «Sono troppo giovani, non c'è bisogno»

In ogni famiglia ognuno ha il suo metodo per educare i propri figli: c'è chi preferisce educarli insegnandogli le faccende di casa oppure utlizzare metodi innovativi come in questo caso, dove una madre è diventata virale sui social mostrando in un video come i suoi figli di 6, 8, e 9 anni pagando un "affitto" possano impare a gestire le finanze personali.

La vicenda

La donna ha deciso di mostrare sul suo profilo tiktok @samanthabirdshiloh il suo metodo innovativo per educare i propri figli. Secondo lei è necessario che i figli sappiano sin da piccoli a gestirsi le proprie finanze, per fare questo ha deciso di far pagare ai figli di 6,8 e 9 anni un affitto "simbolico". Queste le sue parole: «Ogni settimana i bambini ricevono un pagamento di 6 dollari. Ci aspettiamo un dollaro a settimana per le loro spese personali e addebitiamo loro 1 dollaro per l'affitto, 1 dollaro per il cibo e 1 dollaro per le utenze all'inizio di ogni mese. I bambini tengono un registro delle loro spese, così imparano a dare priorità ai loro bisogni e a risparmiare per i loro desideri futuri.

Le critiche

Questo metodo utilizzato ha scaturito un grande dibattito sui social creando quasi due fazioni: c'è chi pensa che insegnare ai propri bambini come gestire il proprio denaro sia una cosa giusta mentre ci sono altri che pensano che a questa età bisogna lasciare liberi i propri bambini lasciandogli vivere la loro vita.