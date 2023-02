Omicidio Thomas Bricca, concluso interrogatorio. Mattia torna a casa, i legali: «Chiarito tutto»

È tornato a casa Mattia Toson, il giovane indagato per l'omicidio di Thomas Bricca. Dopo un lungo interrogatorio in Procura ha lasciato il palazzo di giustizia dopo «aver ricostruito i suoi spostamenti e chiarito tutto». Non aggiungono altro gli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia che lo hanno assistitito durante l'interrogatorio del sostituto procuratore Rossella Ricca.

Il ragazzo è entrato questa mattina poco prima delle 11 negli uffici all'ottavo piano del palazzo di giustizia, da un accesso secondario, e ne è uscito poco dopo le 17. Se si esclude la pausa pranzo, è stato sentito a lungo sull'alibi che a quanto sembra vacillerebbe rispetto alle certezze del primo momento e anche sul particolare del video che riprende una persona che lascia l'auto ai sicari e sale sullo scooter. Dalla Procura assoluto riserbo, come è stato dal primo momento, sulla vicenda.