Omicidio Thomas, la Procura: «Accertamenti proseguono con tutte le garanzie di legge»

La Procura di Frosinone «intende procedere nel rispetto di tutte le garanzie processuali imposte dalla legge» in merito all'omicidio di Thomas Bricca. Lo afferma in una nota diffusa oggi, 1 marzo, il procuratore capo Antonio Guerriero. Garanzie «che richiedono una rigorosa ricostruzione dei fatti, nonché fondati e precisi elementi di prova. Quando sarà possibile esaminare gli atti si potrà constatare l’enorme diuturno impegno dei magistrati e delle forze dell’ordine per effettuare rapidamente ogni accertamento possibile su questo omicidio».

Dalla Procura arriva anche l'invito «ai cittadini a collaborare concretamente con la giustizia, anche con la loro testimonianza».