Appende la toga al chiodo per indossare zainetto e scarponi. «Basta, cambio vita». Il sogno di tanti è diventato realtà per Simone Rinaldi, 45 anni, di Ferentino , e un passato consigliere comunale. Nel popoloso quartiere Roana lo chiamavano il sindaco per il suo seguito elettorale: 400 preferenze quando si è candidato. Un trascinatore. Lo ricordano bene i tifosi della Curva Nord del Frosinone dove per anni era fedelissimo o i portieri di calcetto della zona visto che era anche un ottimo calciatore. Ma da otto anni Simone ha messo un punto ed è andato a capo. Anzi ha voltato proprio pagina per seguire la sua passione: la montagna. È diventato una guida ambientali. La sua zona preferita sono Monti Ernici, ma si diverte anche a scoprire luoghi nuovi ed incontaminati con le poche cose che servono per affrontare lunghi cammini in altura: uno zainetto, scarponi, torcia, acqua, qualche cibo in scatola. Quella che inizialmente era una passione scoperta grazie ad alcuni amici, è diventato per lui un vero e proprio lavoro.

E così addio alla politica che abbracciato per due volte: prima da giovanissimo con Roberto Valeri sindaco poi con Antonio Pompeo durante la prima legislatura di quest'ultimo . Resta iscritto all'albo degli avvocati di Frosinone ma il lavoro da legale lo svolge per così dire nel tempo libero. La guida ambientale gli toglie molto tempo ed è diventato il primo lavoro che svolge con amore e dedizione.

«In questo periodo che sto svolgendo il lavoro di guida ambientale, ho costituito una cooperativa insieme ad altri amici denominata Ent dei Monti Ernici con la quale stiamo collaborando con molte scuole per l'educazione ambientale - spiega Simone - Abbiamo formato tantissimi ragazzini attualmente in collaborazione con la Regione Lazio ed il Parco dei Monti Simbruini stiamo monitorando la fauna selvatica nella zona con particolare riguardo al lupo. Inoltre singolarmente sto collaborando con una società americana molto importante The Ranch Malibu che invia decine di escursionisti qui nel Lazio e quindi in Ciociaria ai quali faccio da guida ambientale. Sto riscuotendo grande successo, sono molto interessati».L'esperienza e le competenze da avvocato le sta mettendo a frutto per la sua nuova esperienza: «Nel frattempo non ho smesso di studiare e formarmi - prosegue Simone- Ho svolto un master universitario sul Diritto all'Ambiente alla Sapienza di Roma. In questo modo riesco anche a coniugare la passione ed il lavoro attuale di guida ambientale con quelli che sono stati i miei studi più importanti quali il diritto. L'ambiente e la natura mi affascinano sempre più ed ormai non conto più i chilometri che faccio a piedi giornalmente. È bello che molti giovani siano attenti all'ambiente e chiedano continue informazioni sulla natura ed il rispetto per ciò che ci circonda». Almeno per il momento l'aula del consiglio comunale di Ferentino e quelle del Tribunale di Frosinone sembrano un vecchio ricordo.Emiliano Papillo