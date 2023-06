Venerdì 9 Giugno 2023, 09:16

Sette anni e mezzo e una grande passione per la musica, per questo ricorda chi ha vinto il festival di Sanremo nel 1951, nel 1954, nel 1977, ma anche chi non ha vinto, ma poi è diventato famoso. Conosce a memoria tutti i vincitori. Canticchia le canzoni e si diverte tantissimo nel riconoscerle alle prime note. Lui è Giacomo Serrano D'Aversa di Pontecorvo, un piccolo prodigio della musica e del Festival della canzone italiana. Qualche settimana fa, accompagnato dai genitori Giovanni e Roberta, è stato ospite di Lazio Tv.

AMADEUS

Ieri è approdato alla trasmissione di Rai 2 "I fatti Vostri", condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi (nella foto insieme al piccolo Giacomo). «Mi piace tanto il Festival perché sono innamorato della musica in genere», ha raccontato il piccolo. «Dopo che ho visto la prima edizione di Sanremo - dice - mi sono andato a vedere tutti i vincitori. Quando tornavo da scuola, mettevo Youtube e ascoltavo le canzoni».

Il suo sogno, palesato durante la trasmissione di Rai 2, è di fare il conduttore del Festival di Sanremo e conoscere Amadeus. E Amadeus gli ha inviato un messaggio proprio durante la trasmissione. «Ciao Giacomo, complimenti, segui il Festival di Sanremo e conosci tutte le canzoni. Magari un giorno sarai il presentatore, te lo auguro. Un bacione grande: viva il Festival, viva Giacomo», sono state le parole di Amadeus.

I GENITORI

«Da un paio di anni ha scoperto Sanremo perché piace a noi genitori, poi ha iniziato ad approfondire. Con nostro grande piacere abbiamo scoperto la sua passione innata per la musica», ha raccontato il papà. Ma Giacomo non si è fermato al repertorio del Festival, ha già intrapreso gli studi per imparare a suonare il pianoforte. In poche settimane il piccolo Giacomo è diventato noto ed è l'orgoglio di un'intera comunità. Tanti, tantissimi i messaggi che sono arrivati ai genitori, commercianti in centro a Pontecorvo. Tutti di incoraggiamento e di complimenti. «Super genio grande Giacomo», gli ha scritto Norma. Quando uno si appassiona, escono fuori queste cose belle», ha aggiunto Elisa. «Che bello ma veramente tanti complimenti al piccolo Giacomo sono veramente felice per voi tutti», ha detto Piergiusi. Una bella storia, di passione per la musica che ha fatto emergere un talento.Vin. Car.