Siamo sull'1-0 per la Roma, il pallone finisce nell'area giallorossa dove staccano di testa Ibanez e Milinkovic. Il difensore colpisce involontariamente il centrocampista sul naso. Probabile frattura per il serbo che resta a terra insanguinato. L'arbitro e il Var non intervengono. Leggi qui la cronaca di Roma-Lazio

Lazio, Sarri: «Spina su off. Gomitata su Milinkovic netta, ma niente alibi»