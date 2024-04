Carlos Sainz ha sorpreso tutti i tifosi della Ferrari con il suo incidente durante la Q2 del Gran Premio di Cina. Il pilota spagnolo non è riuscito a mantenere il controllo della monoposto che è finito in testacoda e poi contro il muro. Dopo attimi di attesa, la vettura è ripartita e così Sainz è potuto tornare ai box per riparare la macchina.

