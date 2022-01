Elezioni Presidente Repubblica: Salvini, Tajani e Toti insieme al bar prima del vertice del centrodestra

Confermato alle 8.30 il vertice di centrodestra per decidere una strategia comune per la quarta votazione per il Presidente della Repubblica, dopo le divisioni di ieri con Fdi che ha indicato Crosetto mentre il resta della coalizione ha presentato scheda bianca. Dice Antonio Tajani che prima del summit ha preso un caffè al bar vicino a Montecitorio con Matteo Salvini e Giovanni Toti: «ora fare un vertice di centrodestra». Il numero due di Forza Italia ha assicurato che Silvio Berlusconi «sta bene». Il Cav oggi dovrebbe essere dimesso dal San Raffaele.