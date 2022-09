Venerdì 16 Settembre 2022, 12:49

«Io notoriamente sono uno che difficilmente alle sfide mi sottrae, ci sono abituato. E infatti mi sono candidato anche se avevo promesso a mia moglie che, per stare di più con la famiglia, non mi avrei più candidato»: Francesco Silvestro corre con Forza Italia in Campania. Nel suo bel video parla così. Forse prima dell’esame elettorale bisognerebbe chiedere a tutti un esame linguistico.