Lunedì 12 Settembre 2022, 10:40

Una campagna elettorale affilata. E allora non potevano mancare i lanciatori di coltelli e chi se li fa lanciare. Sperando che un coltello apra le porte del Parlamento.

È quello che crede Maria Teresa Baldini, deputata uscente e candidata con la lista centrista di Noi moderati di Toti e Brugnaro nel collegio Lombardia 1 plurinominale 02 (Sesto San Giovanni). Che video il suo video che tutti cliccano indecisi se lei è un’eroina (capace di mettere a rischio la propria vita con un coltello piazzato sulla fronte in nome della validità delle sue idee) o una matta esibizionista. Nel filmato si vede lei sulla pedana che fa il bersaglio umano per un lanciatore di coltelli calvo e tatuato: l'uomo, che lavora in un circo di Milano, ne lancia 8 in rapida successione, mirando sempre a pochi centimetri dal corpo dell'onorevole, dai piedi su fino alla testa. Illesa. Ed ecco allora che in sovrimpressione compare la scritta: «Vota l'on. Maria Teresa Baldini, una donna coraggiosa».

Lei spiega così quest'idea? «Ho pensato ai tanti coltelli che girano in politica e non solo, alla violenza che c'è in giro, non solo sulle donne. E allora mi sembrava un messaggio giusto da mandare: nella vita ci vuole coraggio». Ha avuto paura, le chiedono i più. E Maria Teresa: «Beh, un po' sì, comunque sono stata ferma, immobile, per tutto il tempo dei lanci. So che il lanciatore una settimana dopo ha sbagliato mira ferendo la sua partner». Qualcuno si è lamentato per le immagini troppo forti. Ma la Baldini è convinta e contenta: «Il mio leader, Luigi Brugnaro, mi ha scritto: "Troppo figo!"». Il circo elettorale può vantarsi così, in attesa della donna barbuta, del nano (centrista?) a due teste, dell’asino che vola e della scimmia acrobata tra centrodestra, centrosinistra e terzo e quarto polo, del lanciatore di coltelli e della sua impavida femmina che si fa bersagliare e non fa una piega. Il grande umorista Ambrose Bierce avrebbe certamente adattato a questo show del voto italiano 2022 ciò che scrisse del circo: «Luogo in cui è consentito ai cavalli, ponies ed elefanti di vedere uomini, donne e bambini fare i pagliacci».