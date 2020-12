Ecco perché c’è ancora spazio per il contante

Fin dai tempi dell’antica Grecia la moneta è stata praticamente sinonimo di contante: le monete e poi le banconote hanno costituito per le persone un mezzo di pagamento efficiente e ampiamente accettato nella vita quotidiana.



Tuttavia, negli ultimi anni la rivoluzione digitale ci ha indotto a modificare significativamente le nostre abitudini di pagamento: utilizzare una carta, uno smartphone o uno smartwatch per effettuare un pagamento è sempre più comune.



Un nuovo studio sulle abitudini di pagamento dei consumatori nell’area dell’euro, lo studio “Space” condotto dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali, rivela che oggi quasi la metà degli adulti preferisce pagare in forma digitale, e questa tendenza sarebbe accelerata ulteriormente durante la pandemia di Covid-19.



Il contante è ancora il mezzo di pagamento più utilizzato per le operazioni effettuate di persona, tuttavia la sua incidenza è in diminuzione. Per gli acquisti a distanza, le carte e le soluzioni di pagamento elettroniche rappresentano le modalità prescelte. E gli addebiti diretti e i bonifici sono gli strumenti più comuni per pagare fatture e bollette.



Queste evidenze contrastanti suggeriscono che nessuno dei mezzi di pagamento oggi disponibili soddisfa tutte le esigenze dei consumatori. Ciò sottolinea l’importanza di continuare ad assicurare ai consumatori la possibilità di scegliere come pagare, senza compromettere le loro aspettative riguardo a pagamenti rapidi, sicuri, poco costosi e facilmente fruibili. Di fatto il contante e la moneta digitale possono essere considerati strumenti tra complementari: la loro compresenza offre una scelta più ampia e un accesso più agevole a mezzi di pagamento semplici per tutte le fasce sociali, assicurando un grado elevato di inclusione e resilienza dei pagamenti.



La moneta digitale va di pari passo con la digitalizzazione dell’economia: sostiene la crescita dell’e-commerce e stili di vita online, soddisfa la domanda da parte dei consumatori di immediatezza e perfetta integrazione fra pagamenti e servizi digitali.



Ma anche se i pagamenti digitali sono concepiti all’insegna della massima tenuta possibile, restano vulnerabili a interruzioni quali blackout, minacce cibernetiche e malfunzionamenti tecnici. In queste situazioni il contante può contribuire alla resilienza dei pagamenti: grazie alle sue caratteristiche uniche rappresenta un meccanismo di protezione fondamentale e un’affidabile riserva di valore. Dalla nostra indagine sui pagamenti emerge che il 34% dei cittadini dell’area dell’euro ha in casa contante per motivi precauzionali.



Inoltre il contante è uno strumento inclusivo. Una particolare preoccupazione riguardo ai pagamenti digitali è che se diventano la norma, coloro che non sono grado o non sono propensi a utilizzare questi servizi – ad esempio per ragioni di privacy – rischiano di essere esclusi dall’economia.

La nostra indagine sui pagamenti rivela che il contante è regolarmente usato dai cittadini di ogni età, livello di istruzione e fascia di reddito. Inoltre, il contante è essenziale per assicurare l’inclusione dei cittadini socialmente vulnerabili che possono non disporre di un conto bancario o delle competenze digitali necessarie. Bisogna quindi preservare il regolare funzionamento del ciclo del contante, assicurandone anche accesso facile e vasta accettazione nei punti di vendita. Pertanto, continuiamo a impegnarci con fermezza affinché il contante sia sempre ampiamente disponibile e accettato in tutta l’area dell’euro.



Nel contempo, man mano che i consumatori e la moneta privata passano al digitale, anche la moneta sovrana, emessa dallo Stato, deve essere ripensata in modo tale che questo bene pubblico resti sempre disponibile nell’era digitale. Dobbiamo quindi tenerci pronti a emettere un euro digitale equivalente alle banconote, se ce ne fosse bisogno. L’euro digitale affiancherebbe il contante: insieme offrirebbero accesso a mezzi di pagamento esenti da costi e di facile utilizzo.

L’euro digitale sarebbe inoltre progettato per essere interoperabile con soluzioni di pagamento private, agevolando l’offerta di soluzioni pan-europee e servizi aggiuntivi per i consumatori. E la tutela della privacy sarà una priorità fondamentale, in tal modo l’euro digitale potrà contribuire a preservare la fiducia nei pagamenti nell’era digitale. Per comprendere meglio le esigenze e i timori degli utenti finali, invitiamo tutti i cittadini a esprimersi partecipando alla nostra consultazione pubblica su un euro digitale.



La digitalizzazione può rivoluzionare il panorama dei pagamenti. Tuttavia è importante che le famiglie e le imprese europee continuino ad avere possibilità di scelta. Pertanto, ci stiamo adoperando affinché un mezzo di pagamento pubblico, sicuro, di facile utilizzo ed esente da costi resti disponibile in ogni circostanza.



* Membro del Comitato esecutivo della Bce

