Panetta (Bankitalia): «Pil italia 2024 sotto 1%, inflazione sotto controllo. L'economia rallenta»

«Siamo in una fase di rallentamento ciclico, il trimestre scorso siamo cresciuti in modo stentato come l'Europa, anzi l'Italia ha racimolato qualche decimale di crescita e a livello europeo la crescita è stata negativa». Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento all'Abi. «C'è una spinta dai consumi e questo è positivo grazie alla tenuta dell'occupazione».

«Prevediamo che il 2023 si sia chiuso con una crescita del Pil fra lo 0,6 e lo 0,7 e nel 2024 sarà sotto l' 1% per poi passare all' 1% nel 2025». Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento all'Abi secondo cui «l' inflazione in Italia è sotto controllo, è tornata stabilmente sotto il 2%» e si prevede e «che rimanga in media» sotto questa soglia «nel prossimo triennio». Tre anni che sono «l'orizzonte in cui la Bce calibra i suoi interventi». Per il governatore «prevediamo qualche ripresa dei salari».