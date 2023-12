La leadership che guiderà l’AI? Quella del cuore e del cervello

Entro i prossimi 5 anni, il 50% delle decisioni manageriali sarà preso in collaborazione con l’IA. Nel libro SMART LEADERSHIP CANVAS dell’influencer Poletti, vengono approfonditi i passi da fare un anno dopo ChatGPT: all’interno 20 interviste a Microsoft, Cisco, Siemens, Scalapay, Zucchetti, illimity e altre aziende

«Il leader di oggi deve saper progettare il processo di trasformazione in atto, sviluppare all’interno dell’azienda nuove competenze, promuovere una cultura organizzativa che utilizzi al meglio l’intelligenza artificiale e soprattutto individuare quali attività saranno svolte dagli esseri umani e quali dalle macchine, attribuendo all’intelligenza il ruolo di co-pilota e alle persone quello di “piloti” della rivoluzione in atto» spiega Filippo Poletti, giornalista professionista e top voice di LinkedIn, ideatore e autore del libro Smart Leadership Canvas: come guidare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale con il cuore e il cervello assieme ad Alberto Ferraris, professore ordinario in economia e gestione delle imprese. All’interno del volume, edito da Guerini Next, le teorie sulla leadership assieme ad analisi quantitative curate da Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work Italia, e a venti interviste ai leader appartenenti alla generazione dei boomer, X e Z, da Microsoft a Google, Cisco, Siemens, illimity, Webuild fino all’unicorno Scalapay, cofondato da Simone Mancini, classe 1987.

Il decalogo del leader di cuore e cervello ai tempi dell’intelligenza artificiale

«Stiamo passando a una figura di leader poliedrico, che deve avere capacità e competenze commisurate con l’evoluzione della tecnologia, a garanzia di un operato che unisca l’efficacia dell’IA al valore inestimabile del talento umano», spiega Poletti.

1. sa integrare il lavoro fatto dalle persone con quello dell’intelligenza artificiale

2. sa individuare il livello di urgenza della collaborazione persone-intelligenza artificiale

3. sa stabilire il grado di importanza della collaborazione persone-intelligenza artificiale

4. sa coinvolgere i collaboratori per valorizzarli e non per sostituirli

5. sa sviluppare relazioni positive con i collaboratori

6. sa favorire il benessere dei collaboratori

7. sa promuovere l’innovazione in azienda

8. sa prendere le decisioni necessarie per sviluppare il business aziendale

9. sa realizzare gli obiettivi aziendali nel rispetto delle regole e dell’etica professionale

10.

sa individuare gli ostacoli e agire con rapidità

Venti “sfumature” della leadership

La collaborazione tra intelligenza umana e artificiale stimola tante letture da parte dei leader coinvolti nel libro e con formazione differente. C’è, ad esempio, “la leadership della prosperità” raccontata da Vincenzo Esposito, CEO di Microsoft Italia, così come “la leadership coraggiosa” presentata da Melissa Ferretti Peretti, CEO di Google Italia, “la leadership inclusiva” tratteggiata da Agostino Santoni, vicepresidente di Cisco Sud Europa e vicepresidente di Confindustria con delega al digitale, “la leadership agile” indicata da Floriano Masoero, CEO di Siemens Italia, “la leadership utile” suggerita da Corrado Passera, CEO di illimity, e “la leadership condivisa” su cui riflette Cristina Zucchetti di Zucchetti Group.

«Un leader deve ritenersi soddisfatto se l’azienda cresce e, allo stesso tempo, se crescono le persone che ci lavorano così come il resto della società. La “Smart Leadership Formula” è composta, oltre che dalla collaborazione uomo-macchina, dal cuore e dal cervello, dall’impatto generato nel mondo», conclude Filippo Poletti nel nuovo vademecum per il leader dell’era dell’intelligenza artificiale.

