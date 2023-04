È il 'Cie day' di Frosinone: centinaia in fila per fare la carta d'identità elettronica

Oggi, dalle 9 alle 16, è il “Cie day” del Comune di Frosinone. I cittadini del capoluogo possono richiedere senza prenotazione la carta d’identità elettronica in sostituzione di un documento scaduto o in via di scadenza nei prossimi sei mesi.

L’ufficio è quello interno alla sede comunale di piazza VI dicembre, si prende il numeretto a metà percorso e ci si mette in fila. Calcolando fino ad almeno un’ora e mezza di attesa, si può tornare in un secondo momento per compiere tutti i passi previsti per il rilascio della Cie.

In tantissimi, malgrado il maltempo, stanno approfittando dell’opportunità ma armandosi di una buona dose di pazienza. D’altronde, però, l’alternativa è fissare un appuntamento tra qualche mese.

L’assessora Sardellitti: «Tantissima partecipazione»

La promotrice Alessandra Sardellitti, assessore all’innovazione tecnologica e alla smart city, sarà presente tutto il giorno: «Un’apertura straordinaria per consentire ai cittadini di Frosinone di venire a fare la carta d’identità elettronica - dichiara dall’ufficio di piazza VI dicembre - la cui importanza per i servizi affidati alla pubblica amministrazione andrà sempre aumentando al posto dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale, Ndr), visto che si presume che prima o poi verrà abolito».

«La partecipazione è tantissima - attesta l’assessora all’innovazione - Quando siamo arrivati, c’erano persone qui fin dalle otto e mezza a fare la fila. Ci sono però dei tempi tecnici, sei o sette minuti per ogni carta d’identità. Bisogna prendere le impronte, rilasciare la dichiarazione di autorizzazione o meno alla donazione degli organi, bisogna inquadrare bene e stampare le foto».

A metà mattinata erano già più di cento le persone in fila, tra il corridoio d’ingresso e la sala d’attesa. Qualche classica lamentela qua e là, un paio di Cie alla volta, ma una giornata che si preannuncia di grande successo. «La gente ha capito l’importanza di questa carta d’identità elettronica e del futuro che la pubblica amministrazione affiderà a questo strumento per entrare nei servizi del nostro portale».