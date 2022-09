L'innovazione tecnologica di Aps in primo piano su “Servizi a rete”

RIETI - “Servizi a rete”, punto di riferimento in Italia per il comparto della gestione del sottosuolo e dei sottoservizi, nel numero pubblicato questo mese dedica un ampio servizio ad Acqua Pubblica Sabina, indicandola come best practice in termini di innovazione tecnologica e digitalizzazione.

Il magazine – rivolto a utenti specializzati e tra i principali punti di riferimento per acqua, gas, elettricità e fognature – sottolinea il grande investimento messo in campo da Aps che, su un piano di circa 100milioni di interventi per i prossimi anni, ne ha destinati ben 36 all’innovazione tecnologica.

“Servizi a rete”, sottolineando la giovane età della Società - operativa solo dal 2018 - e il grande territorio gestito da Acqua Pubblica Sabina, evidenzia l’importanza delle innovazioni avviate dal gestore del Servizio Idrico Integrato di Ato3, ospitando anche una lunga intervista a Paolo Gaglioli, responsabile del telecontrollo e della manutenzione elettromeccanica. Tra gli argomenti in evidenza l’introduzione di contatori intelligenti su tutto il territorio gestito, la realizzazione in tempi record dell’infrastruttura virtuale a sostegno del processo, il positivo impatto atteso tanto sul monitoraggio delle perdite quanto sulla pianificazione degli investimenti.

Il management di Aps esprime apprezzamento per l’attenzione riservata da una testata specializzata su un capitolo dell’evoluzione del Sistema idrico integrato che vedrà Ato3 all’avanguardia rispetto ad altri territori, a beneficio dell’utenza e della gestione della risorsa idrica.