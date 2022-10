Italo: grande risposta al corso sull’autodifesa al femminile. “Conoscere ci rende meno deboli”

Italo: lo scorso 24 settembre è stata organizzata una giornata dedicata all’autodifesa al femminile. Ulteriore azione welfare del Gruppo che si aggiunge ad altre iniziative di carattere sociale come l’introduzione della banca ferie solidali e il progetto di supporto psicologico. Il racconto della giornata con la voce dei protagonisti<

Come mai la scelta di inserire questa iniziativa aggiuntiva a quelle dedicate al supporto psicologico? Avete intercettato un bisogno da parte del personale tramite sondaggi e/o colloqui? Qual è il feedback ricevuto finora?

Cristiano Tardozzi, Responsabile Security di Italo: Il progetto formativo sulla gestione delle situazioni di micro crisi nasce per il personale di bordo e quello di stazione, dalla constatazione che la sicurezza dipende innanzitutto dai comportamenti del personale stesso e dell’utenza. Nel corso degli anni, abbiamo sempre richiesto informazioni ai nostri colleghi operativi relativamente ai rischi delle proprie mansioni. Questo ci ha permesso di dare delle risposte concrete e anticipare eventuali criticità, estendendo poi l’esperienza maturata al personale di staff, e quindi di realizzare un progetto a tutela delle donne vicine a tutti i dipendenti. La prima di queste iniziative riguarda proprio la sicurezza del genere femminile, attraverso il Progetto ITALO Contro La Violenza Sulle Donne, per potenziare le abilità in situazioni che le possono esporre a comportamenti discriminatori o vessatori di qualsiasi tipo. Altra nota importante, il corso risponde anche ai requisiti di formazione previsti dalla legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dall’avvio del progetto fra i dipendenti, e dopo questa prima giornata per le loro famiglie, il feedback è assolutamente positivo. Le nostre dipendenti sono entusiaste e stiamo già studiando qualcosa di nuovo per il prossimo anno risponde.

Quali sono i moduli di insegnamento e su cosa si concentrano? In che modo teoria e pratica vanno di pari passo?

Daniele Rossi (Direttore Tecnico della Securdan Krav Maga Academy) e Chantal Di Porto (Istruttrice): La Securdan Krav Maga Academy si occupa di Difesa Personale, formazione, combattimento, sicurezza da 30 anni. Sicurezza Donna è un modulo formativo o meglio un percorso studiato in ogni aspetto (psicologico, fisiologico ,tecnico, pratico e sociale) per il mondo femminile. Per contrastare la violenza di Genere, la violenza fisica o psicologica ma anche per avere consapevolezza e fiducia nei propri mezzi. Per moduli d’insegnamento ci riferiamo ad una serie di tecniche simulative che diventano progressivamente più aggressive. Per esempio partiamo da una presa sul braccio quindi una limitazione di movimento per arrivare ad un’aggressione come lo strangolamento. Si procede per gradi, concentrandoci sulla capacità progressiva di prendere conoscenza delle proprie capacità, delle proprie forze e delle possibilità che ha una donna di difendersi. La teoria e la pratica vanno di pari passo: la prima viene esplicata per approfondire la parte fisiologica, gli stati d’animo, le dinamiche di una situazione violenta e forniscono una spiegazione. Chiaramente poi il tutto viene applicato nella pratica e riportato nella Difesa Personale dove viene contestualizzata e affrontata la situazione presa in oggetto.

Perché ha scelto di frequentare questo corso e quali sono le sue impressioni?

Alessandra, partecipante, moglie di un dipendente Italo: Ho deciso di frequentare questo corso per la continua pressione sul tema e l’esigenza di capire e imparare quali potessero essere le opportunità per potersi difendere. Soprattutto in questo delicato periodo storico. Con questa formazione ho appreso metodi e tecniche per poter reagire alle aggressioni senza mettere in pericolo la mia vita. Cosa che ho trovato importantissima. L’alto livello degli istruttori, la grande professionalità del personale, e la perfetta organizzazione hanno reso la giornata indimenticabile.

Antonella (familiare di un dipendente Italo): Ho saputo di questa bellissima iniziativa di Italo rivolta alla difesa delle donne e ho dato subito la mia adesione. Dopo questa esperienza interessante, ritengo che ogni donna debba avere la possibilità di conoscere come gestire la paura in una situazione di aggressione, perché conoscere, ci rende meno deboli. Ho trovato le spiegazioni pratiche e teoriche dell’istruttore e del suo staff eccellenti, professionali e soprattutto competenti. Hanno saputo rispondere a qualsiasi domanda in modo esaustivo.

Lucia Medri