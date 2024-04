Martedì 9 Aprile 2024, 06:33

«Le mamme delle ragazze del quartiere ci hanno chiesto una mano, sono molto preoccupate per la sicurezza delle loro figlie. La prima lezione? È psicologica: non restare pietrificate. È una reazione comune in caso di aggressione, ma si deve superare». Hanno dai 20 ai 50 anni e ogni martedì e giovedì si riuniscono nella palestra di largo Nicolò de Lapi, al Pigneto. «Da marzo abbiamo avviato un corso di autodifesa femminile completamente gratuito - dice Mario Bracciante, 41 anni, maestro di karate Fijlkam - abbiamo il supporto anche di una psicologa dello sport». Nella palestra è stata creata una zona di comfort «perché molte donne non sono abituate al contatto fisico e hanno bisogno di riprendersi a volte». Nelle lezioni intervengono docenti di diverse arti marziali. E tutte le partecipanti sembrano avere un unico obiettivo: «Non avere più paura».

DAL TRAUMA ALLA REAZIONE

«Nel 2019 ho subito un'aggressione: è stato un vero trauma. Ancora oggi evito quella strada - dice Sara, 32 anni - grazie al corso sto acquistando maggiore sicurezza, ti aiuta a capire come funziona il tuo corpo, quali sono le tue reazioni. Si lavora - aggiunge - molto sul piano psicologico». Tra le iscritte, come Sara, molte sono mamme. «Dobbiamo insegnare alle nostre figlie a difendersi». Diversi i comitati di quartiere che organizzano e sostengono i corsi di auto difesa femminile. A fare da apripista, a ottobre, il comitato Eur Castellaccio. «Da donna, mamma e cittadina sono rimasta molto colpita dal caso di Giulia Tramontano - dice Linda De Angelis, consigliera del comitato, psicologa clinica - per questo ho deciso di avviare il corso di autodifesa». Un progetto nato dal comitato diretto da Antonio Francesconi, basco verde della Guardia di Finanza, e l'associazione culturale-sportiva Leonardo Da Vinci. «La scuola Leonardo da Vinci, che ringraziamo, ha messo a disposizione la palestra di via Lione, abbiamo avuto il forte sostegno della presidente del IX Municipio Titti Di Salvo da sempre attiva nel settore». All'open day di ottobre hanno partecipato una sessantina di persone, il corso costa 35 euro al mese per un incontro settimanale, 30 per l'opzione mamma e figlia. «Grazie al progetto - aggiunge - abbiamo creato una chat privata con 130 iscritte, nata con l'obiettivo di aiutarci le une con le altre rispetto ai tanti volti che può assumere la violenza di genere».

Ha ottenuto addirittura la collaborazione della Polizia di Stato, il corso di autodifesa femminile organizzato dal comitato di quartiere Torrino Nord, in collaborazione con la società sportiva Algarve. «Da marzo a maggio per due volte a settimana diamo la possibilità di imparare le tecniche per difendersi, ma anche di creare un senso di aggregazione - dice Pietro Ragucci, presidente del comitato Torrino Nord - "donne mai più sole" è il nostro motto». Anche loro si allenano nella palestra di una scuola, quella dell'Ic Orsa Maggiore, in via della Costellazione. «Il corso offre nozioni sulle tecniche di autodifesa ma anche allenamenti funzionali» aggiunge Ragucci. Il costo è di 25 euro al mese (due volte a settimana). «Le donne che partecipano al corso - spiega il trainer Pietro Michienzi, maestro di Muay Thai - sono molto motivate, ci sono tantissime mamme e portano anche le loro figlie adolescenti. Il contributo, poi, degli agenti di polizia è fondamentale». Pietro insegna a sferrare low kick (calcio basso), il jab (pugno) «e soprattutto a non farsi afferrare e a non rimanere paralizzate in caso di aggressione».

All'Esquilino c'è il corso di difesa contro la violenza sulle donne organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "La Luna e La Tartaruga" e l'associazione dei genitori e degli insegnanti della scuola Di Donato. «Il corso si svolge nella palestra dell'istituto di via Bixio - spiega Marco Capoccetti Boccia, insegnante di arti marziali cinesi - abbiamo iniziato a settembre dello scorso anno, è contro la violenza sessuale, non insegno a difendersi da furti o rapine: le iscritte hanno dai 13 ai 70 anni, una lezione costa dieci euro».

