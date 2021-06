ALD Automotive. Welfare sostenibile per una mobilità green

ALD Move for Employee di ALD Automotive offre benefici per i dipendenti e opportunità per le imprese al fine di pianificare un programma di welfare integrato tagliando il nastro della mobilità sostenibile e sicura

ALD Automotive lavora da anni su un approccio moderno al welfare aziendale e lo promuove sia internamente che esternamente, perseguendo alcuni semplici obiettivi: contribuire a rendere le aziende un luogo migliore in cui lavorare, offrire strumenti attraverso cui motivare i dipendenti, dimostrare concretamente attenzione verso le risorse umane, sviluppare engagement e interazione con l’azienda, trasformare i dipendenti nei primi ambasciatori del proprio brand.

Per questo ALD ha stretto partnership con grandi operatori del settore welfare per mettere i propri prodotti e i propri servizi a disposizione di grandi aziende di livello nazionale e internazionale e sfruttare al meglio questi canali di promozione a livello corporate.

In un contesto in cui il rapporto con l’auto sta cambiando profondamente e l’utilizzo si sta sempre più sostituendo al possesso dell’automobile, l’idea di sviluppare la mobilità come servizio in un’ottica B2B2E (Business to Business to Employees), migliorando la sostenibilità del parco auto circolante, si sposa perfettamente con il lavoro che ALD Automotive sta portando avanti da molti anni.

ALD Automotive si contraddistingue da sempre per la ricerca di strumenti di welfare integrati con cui le imprese possano offrire un servizio ai propri dipendenti, magari favorendo la scelta dell’elettrico e delle motorizzazioni green attraverso un investimento in termini di immagine e di responsabilità sociale. A questo scopo è nato ALD Move for Employee, un programma di convenzioni per le aziende, i dipendenti e i loro familiari di primo grado che consente di ottenere vantaggiosissimi sconti e accedere al mondo della mobilità all inclusive di ALD Automotive. Un piano di offerte che punta a sostenere il welfare aziendale di moltissime imprese che hanno scelto ALD Automotive come provider di mobilità coinvolgendo anche i familiari dei dipendenti che possono “approfittare” dell’accordo per ottenere condizioni preferenziali.

Il noleggio a lungo termine è una componente chiave nell’offerta di benefit ai dipendenti e contribuisce alla strategia corporate in maniera mirata ed efficace. Le aziende possono infatti preselezionare i veicoli da mettere a disposizione dei propri dipendenti in modo da perseguire obiettivi di sostenibilità e avere il controllo dell’immagine offerta all’esterno.

Il Noleggio a Lungo Termine, prodotto di punta ALD, da oggi è veramente alla portata di tutti gli impiegati, che potranno avere un veicolo nuovo con un canone mensile fisso tutto incluso. L’offerta è ampia e comprende anche i veicoli elettrici, per scoprire la dimensione di ALD Green, abbinata a vantaggiosi pacchetti che offrono fino a 1.500 kWh di ricarica compresa nella tariffa mensile o l’installazione dell’infrastruttura di ricarica domestica. Un modo per superare gli ostacoli infrastrutturali e sperimentare in piena tranquillità le opportunità e i vantaggi delle nuove motorizzazioni.

Altro prodotto importante in chiave welfare che sta sempre più prendendo piede è il Corporate Car Sharing. Nato come esperimento tra privati, il Car Sharing si sta diffondendo anche nelle aziende. ALD Automotive Italia sta esplorando anche una nuova frontiera: quello del Corporate Car Sharing elettrico.

L’azienda, tra i leader mondiali nel settore del noleggio a lungo termine, offre un servizio completo. Grazie alla partnership con Enel X, ALD è in grado di procedere all’installazione dell’infrastruttura e delle colonnine di ricarica direttamente in azienda e di mettere in campo – attraverso ALD Consultancy – un servizio di assistenza ad hoc per la gestione del servizio. L’obiettivo è semplificare al massimo, grazie allo strumento digitale e a una apposita piattaforma tecnologica, la condivisione con i propri colleghi dei mezzi del parco auto aziendale. L’applicazione per smartphone e la piattaforma web MyALD facilitano l’utilizzo di ALD Car Sharing sia per i Fleet Manager sia per i driver. Con il servizio Multiparking, inoltre, ogni driver ha la possibilità di chiudere i viaggi in car sharing o in un parcheggio aziendale o in uno di interesse strategico per l’azienda, ad esempio in aeroporto o in stazione. Un servizio che punta a favorire e accelerare la transizione delle flotte aziendali verso l’elettrico, partendo dal presupposto che il noleggio a lungo termine ha sempre anticipato le tendenze dell’automotive e ha sempre agito come un acceleratore in termini di innovazione. Il Corporate ar Sharing si presenta come un servizio che ha il potenziale per fare da apripista alla mobilità green, avvicinando le aziende alle nuove motorizzazioni.

“Il Car Sharing consente un uso efficiente e flessibile delle flotte e rappresenta un valore aggiunto nel percorso di transizione verso la mobilità sostenibile, in un momento storico in cui il tema del contenimento delle emissioni in un’ottica di sistema inizia a essere sentito e a diventare parte della brand identity aziendale” dichiara ALD Automotive Italia. “Soluzioni come il Corporate Car Sharing possono avvicinare i dipendenti e le aziende a una transizione tecnologica che procede sempre più velocemente e su cui ALD punta con decisione. Un salto culturale importante in grado di produrre risparmi, oltre che benefici in termini di rispetto dell’ambiente e di miglioramento della salute pubblica”.

L'articolo ALD Automotive. Welfare sostenibile per una mobilità green proviene da WeWelfare.