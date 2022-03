Airone Seafood: l’impegno per il welfare, dentro e fuori l’Italia

Airone Seafood, azienda di Reggio Emilia protagonista nel settore delle conserve ittiche e alimentari a base di tonno, coltiva da sempre una forte propensione al benessere e alla crescita professionale e umana dei suoi lavoratori

Quello di Airone Seafood è un welfare aziendale messo in campo per rispondere ai reali bisogni delle persone, in un mondo del lavoro in continua e rapida evoluzione, soprattutto nella fase post pandemica.La società opera fra Italia e Costa d’Avorio, precisamente ad Abidjan, dove ha sede l’unità produttiva, e conta più di 1500 dipendenti, il 70% donne. Per questo affonda le sue radici in due culture, con un genoma italo-africano che contribuisce a plasmare le molteplici iniziative di welfare intraprese da Airone Seafood.

L’azienda, guidata dall’ad Sergio Tommasini, punta molto sulla formazione continua delle donne e degli uomini impiegati nello stabilimento italiano, attraverso il finanziamento di master specialistici delle più prestigiose business school del Paese. Al personale della Food Valley emiliana vengono inoltre erogati corsi di lingua francese e riservati viaggi periodici verso la Costa d’Avorio, per alimentare un autentico interscambio culturale. Le iniziative di welfare di Airone Seafood in Africa, invece, attecchiscono ancor di più nel tessuto sociale. Basti pensare ai prestiti per la scolarizzazione dei figli dei dipendenti o al supporto economico ai funerali dei familiari. Oppure alla cantina sociale, per permettere agli operai ivoriani di godere di un’alimentazione salutare e controllata dal centro medico di Airone Seafood, o alle donazioni periodiche di conserve di tonno che l’azienda offre alle famiglie dei lavoratori.

Attenzione anche dal punto di vista della mobilità: al personale dello stabilimento di Abidjan, la società garantisce sostegno economico per il trasporto da casa al luogo di lavoro e promuove attività sociali in occasione di festività e ricorrenze, fino alle attività di sensibilizzazione all’igiene e alla cura della persona. Senza dimenticare l’impegno costante di Airone Seafood, anche in Costa d’Avorio, per la formazione specialistica e i programmi di stage per i giovani da inserire nel mondo del lavoro. Tutte iniziative in linea con gli obiettivi perseguiti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

