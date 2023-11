Termosifoni, quando si potranno accendere? Date, orari, regole e temperature consentite: il calendario regione per regione

Termosifoni, quando si potranno accendere? Nonostante in molte parti d'Italia il freddo non sia ancora arrivato, in alcune zone gli impianti di riscaldamento domestico sono stati già attivati, secondo le prescrizioni definite dai vari Comuni. Vediamo ora il calendario completo regione per regione, gli orari di accensione e il ritorno alle regole ordinarie, dopo quelle straordinarie imposte lo scorso anno.