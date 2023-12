Superbonus, il governo trova l'intesa: si va verso provvedimento ad hoc. Forza Italia: «I più deboli non dovranno restituire i soldi»

Superbonus, si va verso l'intesa per un nuovo intervento. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza e di governo prima del Consiglio dei ministri si sarebbero riuniti i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. Ci sarebbe l'accordo per non inserire l'intervento nel decreto Milleproroghe ma in un provvedimento ad hoc. Non si tratterà, viene specificato, di una proroga ma di una misura mirata.