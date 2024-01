Superbonus, ok al decreto, ma c'è una falla nel testo: chi rischia le multe e di dover restituire i soldi. In aprile ipotesi spiraglio per gli infissi al 75%

Via libera al decreto Superbonus alla Camera. L'ok di Montecitorio è arrivato con 140 sì, 92 no e 15 astenuti e il provvedimento ora passa al Senato, ma non ci saranno ulteriori modifiche. Il governo ha blindato ancora una volta il testo Superbonus, dopo aver già stretto le maglie in Commissione Finanze impedendo ai deputati del centrodestra di presentare modifiche e dando parere negativo a tutti gli emendamenti delle opposizioni. Nel testo, però, c'è una falla: lo “scudo” dalle verifiche non copre tutti i contribuenti. Viene poi fortemente limitato il bonus barriere architettoniche al 75%, anche se ad aprile potrebbero esserci delle novità. Vediamo cosa cambia per chi vuole fare lavori in casa o chi li sta già portando avanti da tempo.

